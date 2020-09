Bolsonaristas pedem que Banco do Brasil corte patrocínio de Carol Solberg por pedir “Fora, Bolsonaro”

Apoiadores do governo Jair Bolsonaro subiram a hashtag #foracarolsolberg pedinod que o Banco do Brasil corte o patrocínio da atleta. .A jogadora de vôlei de praia, porém, não recebe nenhum patrocínio do banco estatal edit

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão se mobilizando nas redes sociais nesta segunda-feira (21) para que o Banco do Brasil retire um suposto patrocínio à atleta de vôlei de praia, Carol Solberg, medalhista de bronze da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia ao lado de Talita. Ataque vem após Carol pedir “Fora, Bolsonaro” durante comemoração em entrevista ao SporTV.

A hashatag #foracarolsolberg está entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Fazer militância com patrocínio do estado… JENIA! Espero que o BB tenha bom senso o suficiente pra mostrar pra essa senhora que esporte é uma coisa e política é outra. Que papelão”, escreveu uma apoiadora do presidente.

Apesar do pedido dos bolsonaristas, Carol não tem qualquer patrocínio do Banco do Brasil. De acordo com o blog Olhar Olímpico, do UOL, a atleta usava um top com a marca do banco estatal porque, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a parte de cima do uniforme é fornecido pelo organizador. As demais peças do uniforme, no entanto, podem conter os reais patrocinadores da dupla.

