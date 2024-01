Brasil assume a liderança na promoção dos direitos das mulheres no G20

Apoie o 247

247 - O Brasil assumirá a presidência do grupo de trabalho destinado à discussão de políticas públicas para mulheres no G20. O anúncio foi feito pelo Ministério das Mulheres, que se destaca como líder na busca por avanços significativos na igualdade de gênero.

O grupo de trabalho, criado para o encontro deste ano, realizará sua estreia durante os dias 17 e 18 de janeiro. Durante esses dias, representantes do Brasil e de outras nações do G20 se reunirão para abordar pautas consideradas prioritárias pelo Ministério das Mulheres. Dentre essas pautas destacam-se o combate à misoginia, a luta contra a violência direcionada às mulheres, a justiça climática e a promoção da igualdade de gênero.

O Ministério das Mulheres delineou como principal objetivo do grupo de trabalho fortalecer o debate de gênero e disseminar boas práticas e políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres e meninas nos países do G20, destaca o Metrópoles. Este compromisso alinha-se diretamente com os esforços da Cúpula do G20 de 2023, onde os países do grupo assumiram compromissos concretos.

Na cúpula anterior, realizada em 2023, os países do G20 assumiram o compromisso de aumentar a participação das mulheres na força de trabalho, garantir o acesso das mulheres à educação de qualidade e promover a plena participação feminina no mercado de trabalho. Agora, sob a liderança do Brasil no grupo de trabalho de políticas públicas para mulheres, espera-se que esses compromissos sejam impulsionados por ações concretas e inovadoras, reforçando o papel do país na defesa da igualdade de gênero em escala global.

