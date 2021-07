Brasil pode ter sensação térmica de menos 25 graus pela primeira vez na história

Portal Forum - A massa de ar frio polar que chegará ao país a partir desta quarta (28) irá baixar as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo na região Norte do país. A onda de frio deverá ser a mais intensa e duradoura do inverno.

Na serra gaúcha, a sensação térmica poderá chegar a -25°C pela primeira vez na história. Para se ter uma ideia, a temperatura média no inverno no Alasca é de -26º.

A previsão de frio irá se prolongar entre os dias 28 de julho e 1° de agosto, provocando declínios de temperaturas entre 6ºC e 4ºC, especialmente nas áreas de maior altitude, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

O risco de geada no final da semana é alto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas e extremo sul do Rio de Janeiro. Um novo recorde de frio poderá ser registrado na serra catarinense. Segundo a Climatempo, a temperatura na região será de -8°C e -10°C.

