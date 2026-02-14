Brasileira é morta a facadas em Nova York e ex-marido é principal suspeito

247 - Uma brasileira de 46 anos, Adriana Paulino Barbosa, foi morta a facadas pelo ex-marido em Farmingville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu dentro da residência da vítima e deixou ainda um adolescente da família ferido. A polícia investiga o caso como homicídio.As informações foram publicadas originalmente pela CNN Brasil. Segundo a emissora, a vítima era mãe de duas filhas e amigos organizaram uma campanha de arrecadação online para ajudar a família com despesas após o crime.

De acordo com a 6ª Delegacia de Selden, os agentes encontraram Adriana e o ex-marido, Marcos Leal, com ferimentos de faca no local. A dinâmica exata do ataque ainda está sendo apurada, e as autoridades não divulgaram, até o momento, se o suspeito foi formalmente acusado.

Uma pessoa adolescente — parente da família — estava na casa no momento do crime e também foi atingida durante o ataque. A identidade não foi revelada pelas autoridades. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Universitário de Stony Brook.

No hospital, a morte de Adriana foi confirmada. Já o adolescente recebeu atendimento médico por ferimentos considerados sem risco de vida, segundo a polícia.

O estado de saúde do suspeito não foi detalhado.O caso reacende o alerta para a violência doméstica e familiar envolvendo brasileiros no exterior. A polícia local informou que segue colhendo depoimentos e analisando evidências para esclarecer as circunstâncias do crime e definir as responsabilidades penais.