Briga em Cruzeiro: corpo é encontrado boiando no litoral de SP é reconhecido pela família

247 - Um corpo encontrado no mar em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi reconhecido por familiares nesta terça-feira (9). A vítima é Génison Meireles Duarte, de 32 anos, morador do Rio de Janeiro, que estava desaparecido desde sábado (6). De acordo com G1, o corpo do turista foi encontrado por populares boiando próximo ao Deck do Pescador na noite de segunda-feira (8). De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), ele vestia bermuda escura, estava sem camisa e sem documento de identificação.

As equipes usaram um bote para chegar à vítima de afogamento e remove-la da água. Por conta das correntes marítimas, Génison foi alcançado perto da Ponte Pênsil.

Saiba mais- A mulher de 27 anos que acompanhava o homem de 32 anos que caiu do navio “MSC Preziosa”, a cerca de 40 km da costa de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, afirma que, horas antes do incidente, ele teria enviado mensagens a um amigo dizendo que pensava em matá-la.

“Enquanto eu estava no banheiro, o Carlos pegou meu celular. Eu nem sabia que ele tinha a senha. Ele viu conversas minhas com outros homens e mandou print para amigos dizendo que estava pensando em me matar. Ele pretendia me matar”, afirma Vitória Bárbara Momenso ao portal Metrópoles. O envio das mensagens foi confirmado por pessoas próximas a Carlos.

Carlos Alberto Mota Candreva caiu do cruzeiro na madrugada do último sábado (30) e, desde então, está desaparecido. As buscas realizadas pela Marinha entraram no 3º dia nesta segunda-feira (1). Um show que ocorreria com Alexandre Pires foi cancelado após o acidente. Vitória Bárbara ainda relata que as últimas palavras de Carlos antes de se jogar foram: “Você duvida?”. “Tinha gente do lado, até tinha como alguém segurar, mas ninguém teve reação. Eu estava perto da escada, não tinha como correr atrás dele. Foi muito rápido”, afirma.

