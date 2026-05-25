Briga em hotel envolvendo 12 hóspedes termina com homem morto em Presidente Prudente

247 - Um homem de 28 anos morreu na madrugada deste domingo (24) após uma briga generalizada em frente a um hotel localizado na Avenida Brasil, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A confusão envolveu ao menos dez hóspedes ligados a uma mesma empresa, e as informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência teve início ainda no sábado (23), por volta das 18h, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a um desentendimento entre dois funcionários de uma empresa especializada em conferência de estoque de farmácias.

Na ocasião, os policiais registraram um boletim de ocorrência, e os envolvidos foram liberados posteriormente. Horas depois, já entre 0h e 1h de domingo, o gerente do hotel voltou a pedir apoio da polícia.

Quando os agentes retornaram ao estabelecimento, porém, não encontraram movimentação atípica no local. A situação se agravou por volta das 3h, quando a Polícia Militar foi chamada pela terceira vez para atender a uma briga generalizada em frente ao hotel.

Segundo a Polícia Civil, a confusão envolvia cerca de dez a doze funcionários da mesma empresa hospedados no estabelecimento. O grupo, conforme o registro policial, estava visivelmente alterado pelo uso de álcool ou drogas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a vítima caída a cerca de 30 metros do ponto onde ocorria o tumulto. O homem apresentava diversas perfurações pelo corpo e teve a morte constatada ainda no local.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima teria se desentendido com vários colegas antes de ser ferida. Ainda segundo os relatos colhidos pelas autoridades, ela teria agredido verbal e fisicamente um homem de 26 anos.

O homem apontado como autor dos golpes confessou à polícia que esfaqueou a vítima com um canivete. Ele alegou ter agido em legítima defesa.

Ainda de acordo com o suspeito, o canivete teria sido deixado no banheiro do quarto onde ele estava hospedado. O objeto, no entanto, não foi localizado pelas autoridades durante as buscas.

Outras testemunhas que estavam no local também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a dinâmica da briga e as circunstâncias que levaram à morte do homem.

O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Participativa de Presidente Prudente e será investigado pela Polícia Judiciária. A apuração deve esclarecer a participação dos envolvidos, a sequência dos fatos e a localização da arma mencionada pelo suspeito.