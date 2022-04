Bruna Linzmeyer diz que perdeu trabalhos após revelar orientação sexual

Atualmente no ar com a versão jovem de Madeleine, a artista conta que foi orientada por seus agentes a desmentir os boatos sobre a sua sexualidade edit

Fórum - A atriz Bruna Linzmeyer, que atualmente está no ar com a novela "Pantanal" (Global), onde interpreta a fase jovem da personagem Madeleine, revela que, quando teve a sua orientação sexual revelada, perdeu trabalhos, mas que hoje a situação é diferente e as pessoas admiram a sua coragem.

"Foi em 2015, eu já estava há cinco anos na TV e já namorava a Kity, que foi a minha primeira namorada, há uns bons meses", disse Linzmeyer em entrevista ao podcast PodPah.

Ao lembra do momento, Bruna Linzmeyer afirma que uma matéria divulgada na mídia revelava a relação dela com a cineasta Kity Féo. "Foi super indelicado, pegaram informações sobre a vida dela que não era uma pessoa pública", criticou.

