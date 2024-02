BYD lança carro de R$ 1,1 milhão para competir com Ferrari e Lamborghini

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Bloomberg/Infomoney - A BYD, fabricante chinesa, lançou seu novo carro elétrico de alta performance por 1,68 milhão de yuans (cerca de US$ 233.450 ou R$ 1,17 milhão) para competir de igual para igual com grandes rivais como Ferrari e Lamborghini.

Chamado de Yangwang U9, o modelo inicialmente será exclusivo para o mercado chinês, conforme anúncio da empresa em um evento transmitido ao vivo em Xangai nesta semana. O carro pode atingir 100 quilômetros por hora em 2,36 segundos e atingir uma velocidade máxima de 309,19 km/h, disse a BYD.

continua após o anúncio

Leia a íntegra no Infomoney.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: