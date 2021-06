Cabify, concorrente de Uber e 99, encerra operações no Brasil

De acordo com o aplicativo de transporte Cabify, o principal motivo para a decisão foi a pandemia, que diminuiu consideravelmente o número de corridas e, por consequência, a rentabilidade da companhia edit

247 - O aplicativo de transporte Cabify encerra nesta segunda-feira (14) suas operações no Brasil. A startup espanhola havia anunciado no final de abril que deixaria o mercado brasileiro no final da primeira quinzena de junho.

De acordo com a companhia, o principal motivo para a decisão foi a pandemia, que diminuiu consideravelmente o número de corridas e, por consequência, a rentabilidade da companhia.

A empresa ressaltou que o serviço continuará em outros países da América Latina como Argentina, Colômbia, Chile, Equador, México, Uruguai e Peru.

