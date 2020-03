Caçadores matam última girafa branca fêmea do mundo no Quênia

247 - Encontrada no Quênia, a única girafa branca fêmea registrada do mundo foi morta por caçadores em uma reserva de Garissa, no leste do país, segundo autoridades locais. Um de seus dois filhotes também foi abatido. Esses animais são extremamentes raros e não foram encontrados e nenhum outro lugar até agora.

Agora, depois do desaparecimento destas duas, resta apenas uma girafa branca no mundo, um macho, cuja mãe foi morta, informou em comunicada a associação Ishaqbini Hirola, que administram a reserva.

O diretor da associação, Mohammed Ahmednoor, declarou: “nós somos a única comunidade do mundo que se preocupa em preservar a girafa branca”. “Essa matança é um golpe duro contra as medida importantes feitas pela comunidade para preservar espécies raras”, reforçou.