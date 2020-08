Cacique Aritana morre de coronavírus

O cacique Aritana Yawalapiti, um dos grandes líderes indígenas do Alto Xingu, faleceu em Goiânia (GO) em decorrência do coronavírus. Ele fazia parte da aldeia Yalawapiti, onde outros índios testaram positivo para a Covid-19 edit

O indígena vinha sofrendo de graves problemas respiratórios e saiu de Yawalapiti, uma aldeia no coração da reserva do Parque Indígena Xingu, no Mato Grosso, para ser atendido em um hospital do município de Canarana, no mesmo estado. Depois foi transferido a Goiânia, capital de Goiás.

Em entrevista à agência AFP nesta semana, Tapi, filho do indígena, afirmou que pulmão do seu pai estava "muito danificado".

De acordo com Tapi, há cerca de 200 moradores na aldeia Yalawapiti, quatro dos quais testaram positivo ao coronavírus e muitos apresentam sintomas. A comunidade fica no coração da reserva de Xingu, que tem cerca de 26.000 km², e na qual vivem cerca de seis mil indígenas de 16 etnias.

