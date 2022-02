Cade aprova compra da Oi Móvel por TIM, Vivo e Claro em disputa acirrada

Apoie o 247

ICL

Reuters - A operação de compra da Oi Móvel pelas rivais TIM, Vivo e Claro foi aprovada nesta quarta-feira (9) pelo Tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

O julgamento terminou empatado em 3 a 3. O presidente do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo, acabou dando o voto do desempate em favor da operação. A sessão foi transmitida pela internet.

As ações da Oi, que chegaram a cair com força quando o relator do caso, Luis Henrique Bertolino Braido, votou contra a transação de R$ 16,5 bilhões acertada no final de 2020, passaram a subir até 10% após a decisão de Cordeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O processo envolve venda de ativos — torres, data centers e imóveis. TIM, Vivo e Claro venceram o leilão em dezembro de 2020. O MPF (Ministério Público Federal) recomendou ao Cade que a compra fosse vetada, argumentando que as três empresas de telefonia envolvidas no negócio criaram um "consórcio" sem consultar o Conselho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE