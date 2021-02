Caetano veloso recebe R$ 54 mil por calúnias proferidas por Olavo de Carvalho, mas guru ainda deve R$ 2,9 milhões

247 - Caetano Veloso conseguiu receber a indenização de R$ 54 mil reais por danos morais devida por Olavo de Carvalho, que foi condenado pela Justiça fluminense por ter publicado seguidos posts nas redes sociais em que classificava o compositor como pedófilo, promovendo uma cruzada de fake news contra o cantor. Trata-se de uma ação que rola no Judiciário desde 2017. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o jornalista, a quantia é apenas uma parte (e pequena, ressalte-se) dos problemas pecuniários que o ideólogo do bolsonarismo tem na Justiça com Caetano.

Olavo ainda deve R$ 2,9 milhões em multas por nunca ter cumprido as decisões judiciais relativas à condenação.

