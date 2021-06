Calça Jogger feminina: beleza e versatilidade é a fórmula para o sucesso

Calça Jogger feminina é garantia de look despojado e descontraído. A palavra “Jogger” em português (em tradução livre) significa “corredora”. Isso explica o fato dela ter vindo do mundo dos esportes. Além disso, explica porque é tão confortável. A calça Jogger, originalmente, possui tecido de moletom, com cordões ou elásticos na cintura e um punho em suas barras. Inserida na moda Street – ou estilo das ruas, dos indivíduos, das cidades, independente de classe social – trouxe outras opções de tecido, permitindo variações de looks para atender às diferentes ocasiões do dia-a-dia.

Calça Jogger feminina: flexibilidade para composição de looks

Calça Jogger feminina basicamente é solta nas coxas e levemente afunilada nos tornozelos. Se adequa a qualquer tipo de corpo, desde as magras até as que possuem um quadril mais avantajado. Se você estiver “fininha”, as peças com pregas na cintura ficarão interessantes na composição.

Caso contrário você pode preferir os modelos com elástico ou cordão para fácil ajuste na região da cintura. Os tecidos de seda ou viscose oferecem ótimo caimento, e são ótimas alternativas. Estes modelos também quebram um pouco o estilo esportivo trazendo um ar um pouco mais casual.

Para fazer um contraponto visual agradável, já que o modelo da calça Jogger feminina é mais folgado, a sugestão é que a peça de cima seja utilizada por dentro da calça para valorizar a cintura. Outra alternativa é usar com top, cropped ou blusas justas de alças, body ou t-shirt.

Explore as variações de estampas e tecidos da calça jogger feminina

As opções estampadas das calças joggers femininas também são multifuncionais. Elas podem valorizar cada parte do corpo de acordo com o modelo escolhido.

Caso você seja baixa, tecidos com fundos escuros e com estampas menores farão você parecer mais longilíneas. Se você é alta e magra pode utilizar estampas maiores com fundos mais claros. Para peças de composição de cores quentes, ou vivas, lembre-se de combinar com a estampa da calça, mas seja cautelosa no uso de acessórios.

Para estações frias, moletom, veludo e couro são muito bem-vindas. Para temperaturas mais agradáveis, os tecidos mais leves como: viscose, sarja, algodão ou poliéster não amassam e não esquentam, por isso são bem indicados. E sabe aquela jaqueta ou blazer? Complementam super bem seu look, e com sucesso!

Dicas para usar a calça jogger em cada ocasião

Se você tem uma reunião, ou necessita trabalhar de forma mais arrumadinha, nada melhor do que usar sua calça Jogger feminina com um Scarpin ou um Oxford.

Para ocasiões mais confortáveis, descontraídas, seja um balada, uma happy hour, ou um Casual Day no trabalho (o dress code das sextas-feiras no mundo corporativo), a calça Jogger vai super bem com uma sapatilha, rasteirinha ou o nosso querido e amado tênis.

Para os dias mais frios, as botas ou plataformas são recomendadas para completar o layout. Inclusive em dia de home office ela é obviamente uma excelente pedida.

Também conhecida como jogging, a calça Jogger permite ótimas combinações e montagens de looks super práticos e objetivos para o uso diário.

Essa polivalência transforma essa peça em item essencial para seu guarda roupa, afinal encontrar conforto, multifuncionalidade e harmonia, tudo em uma única peça, não é uma missão fácil quando falamos em moda. Veja qual delas é a sua cara e aproveite.

Na plataforma da Shafa você encontra desde aquele modelo lindo tradicional, de moletom, como aquele jeans básico que permitirá utilização em diversas oportunidades.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.