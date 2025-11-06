Camareira agredida por Dado Dolabella luta por indenização há 12 anos

247 - Esmeralda de Souza Honório, 74 anos, conhecida como Dona Esmê, ainda espera receber a indenização por danos morais que Dado Dolabella foi condenado a pagar há 12 anos. A apuração e os relatos têm como fonte o portal Splash, que ouviu a aposentada sobre as agressões sofridas em 2009, quando ela trabalhava como camareira da atriz Luana Piovani.

O caso ocorreu na noite de estreia de uma peça teatral no Rio de Janeiro. De acordo com Dona Esmê, Dolabella se irritou com o figurino usado por Piovani. “No dia da estreia da peça dela [Luana], ele começou a implicar com o decote dela. Queria porque queria que eu costurasse o decote para fechar. Ela não permitiu”, relembrou.

Após a apresentação, todos seguiram para um coquetel. A camareira contou que o ator passou a insistir para ir embora. Luana, que ainda precisava encontrar patrocinadores, teria entregue a chave de casa para ele. Foi nesse momento que a situação se agravou. “Na hora que ela entregou a chave para ele, ele deu um tapa na cara dela que ficou a marca do relógio no pescoço dela. [...] Corri para levantá-la, ele me deu um empurrão. Foi aí que quebrei uma das mãos, a outra até hoje está inutilizada, eu não consigo abrir nem um refrigerante”, relatou.

As sequelas deixaram Dona Esmê meses sem poder trabalhar. Em 2013, a Justiça do Rio de Janeiro condenou Dolabella a pagar R$ 40 mil à camareira. No entanto, nenhum valor foi depositado até hoje. Conforme apurou Splash, mesmo após determinação judicial para penhora de bens, nada foi encontrado em nome do ator.

Na época da agressão, Dolabella vivia um período de grande exposição pública: quatro anos antes, ele havia vencido a primeira edição do reality A Fazenda, levando um prêmio de R$ 1 milhão. Posteriormente, o ator ganhou em primeira instância um processo trabalhista contra a Record, que poderia render-lhe mais de R$ 100 mil. A defesa de Esmeralda solicitou a penhora desse montante, mas a emissora recorreu e venceu a ação em segunda instância — impedindo o pagamento.

Com juros e correção monetária, os R$ 40 mil determinados em 2013 já haviam se transformado em R$ 119 mil em 2017. Atualizado pelo IPCA, o valor chega hoje a aproximadamente R$ 180 mil.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, Dolabella afirmou não ter condições de pagar. “Eu não vou pagar. Como que vou pagar se eu não tenho dinheiro? Se a pessoa destruiu a minha imagem, de onde vou arrumar dinheiro?”, disse ao repórter Roberto Cabrini.