Camila Pitanga entrega que esconder relacionamento lésbico a afetou

247 - Camila Pitanga revelou que esconder seu relacionamento com Beatriz Coelho a deixou abalada. O romance entre a atriz e a artesã só foi revelado em novembro de 2019, quando já estavam juntas havia um ano. Segundo Camila, ter se assumido para o público foi uma decisão que contribuiu para o seu bem-estar. As informações são do portal Notícias da TV.

"Eu estava tão feliz, depois eu comecei a perceber o incômodo dos outros e isso de uma maneira me afetou, mas depois que se tornou público, acabou", disse a atriz em entrevista a CNN Brasil.

Mesmo com o fim da relação, em dezembro de 2020, Camila e Beatriz ainda continuam amigas. Reservada em sua vida pessoal, a atriz não costuma dar detalhes sobre seus envolvimentos amorosos. Sua união com a artesã marcou a primeira vez que ela falou abertamente sobre estar em um romance com uma mulher.

