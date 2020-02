Campanha contra racismo e xenofobia ecoa em estádios alemães

Por Gerd Wenzel, na Deutsche Welle - No bucólico Estádio Floresta Negra, pouco antes do jogo contra o Fortuna Düsseldorf no último sábado (22/02), torcedores do Freiburg estenderam um gigantesco banner contra racismo e gritaram a plenos pulmões "Nazis raus" (Fora nazistas). Os dizeres da faixa não deixaram dúvidas sobre o teor da manifestação. Ali estava escrito com todas as letras: "Racismo mata. Todos e tudo contra o racismo."

Dois dias antes, por ocasião da partida entre Frankfurt e Salzburg pela Liga Europa, ao final do minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado de Hanau, milhares de torcedores levantaram a voz e também clamaram por "Nazis raus". Esse grito se fez ouvir não apenas nos estádios, mas também em muitas cidades onde dezenas de milhares de cidadãos foram às ruas para se manifestar contra racismo e xenofobia.

