Cantor do Calcinha Preta atualiza estado de saúde de Paulinha Abelha

247 - O cantor Bell OIiver, do Calcinha Preta, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Paulinha Abelha, que está em coma num hospital em Aracaju (SE). A reportagem é do portal Splash.

"Boa noite, meu povo, passando aqui pra contar a novidade para vocês: graças a Deus, foram feitos exames e constataram que não houve morte cerebral. O cérebro está trabalhando normalmente, as taxas da Paulinha estão normais, a saturação está normal", explicou.

Bell Oliver também falou sobre uma mudança no tratamento da cantora: "Foi mudada a hemodiálise para uma mais avançada que pode durar mais tempo e assim retirar mais líquido do corpo. Então vamos continuar em oração. Graças a Deus, estamos mais aliviados e eu tenho certeza que já deu tudo certo".

Paulinha, de 43 anos, foi internada no último final de semana após sentir um mal-estar durante uma turnê em São Paulo. Assim que desembarcou na capital sergipana, foi encaminhada a um hospital, onde a princípio foram identificados problemas nos rins. Depois, a equipe do grupo afirmou que Paulinha está com uma bactéria no cérebro.

