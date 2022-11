Cantor gospel Davi Sacer tem conta bloqueada no Twitter por incitar ataque a ministros do STF em Nova York

Cantor compartilhou publicação com endereço do hotel onde estavam os ministros e escreveu: "Brasileiros em Nova Iorque, contamos com vcs!" edit

247 - Por Joaquim de Carvalho - O Twitter bloqueou a conta de Davi Sacer, o cantor gospel que incitou atos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que estão em Nova York.

No dia 13, ele compartilhou postagem que informa o endereço do hotel onde os ministros do STF estão hospedados, para participar o evento organizado pelo Lide Brazil Conference, de João Doria.

Acima da publicação, Sacer escreveu: “Brasileiros em Nova Iorque, contamos com vcs!”.

Depois da publicação, cerca de 15 brasileiros se concentraram na porta do hotel e passaram a xingar e a ameaçar os ministros.

Alguns manifestantes passaram a segui-los, como Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, este abordado enquanto fazia uma refeição.

Gilmar Mendes foi alvo de ameaça direta: "Gilmar Mendes, o que é seu está guardado.”

Nesta terça-feira, perseguido na rua, Luís Roberto Barroso respondeu a um manifestante: “Perdeu, mané, não amola”.

Além de Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão em Nova York Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

Nascido em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, mesma cidade de Allan dos Santos, Davi Sacer foi vocalistas de duas das bandas de música gospel mais reproduzidas em rádios e em aplicativos, Toque no Altar e Trazendo a Arca.

Sua publicação que incitava os manifestantes a hostilizarem os ministros foi criticada por seguidores.

“Louvar com a boca, mas o coração está distante do Pai. Tadinho”, disse uma internauta. “Por atitudes como essa, compreendo perfeitamente o que Jesus ensinou, que o pecado é o que está dentro do coração. O pecado não é o que está fora do homem, mas o que está dentro do coração; são as suas intenções, ações e pensamentos. Algo que, de fato, muitos escondem. Dizem ser luz e sal, mas, verdadeiramente, são luzes que são trevas. São pessoas que deixaram a lâmpada do amor se apagar. Pessoas que não guardaram o azeite (amor) e vivem apenas de religiosidade e aparência”, comentou outro.

Uma outra internauta denunciou a publicação de Davi. “Eu denunciei esse tuíte porque viola as regras incitar violência e divulgar informações privadas. Se muita gente denunciar, dá certo”, disse. “Eis os que ouvirão do Senhor 'Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.' Cantor gospel incitando violência”, completou.

Ao acessar a página no cantor e compositor nesta terça-feira, o internauta encontra o aviso: “Conta de Davi Sacer foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal.”

