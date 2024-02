Cantora de forró Marcinha Sousa e o marido morrem afogados em carro

Apoie o 247

247 - A cantora de forró Marcinha Sousa e "Ivan da Van", seu cônjuge, morreram afogados enquanto tentavam atravessar uma ponte sobre um rio na cidade de Jardim, no interior do Ceará. De acordo com informações do G1, os corpos do casal foram encontrados na noite desta segunda-feira (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam desaparecidas desde domingo (18). Os agentes foram chamados, realizaram buscas e localizaram o veículo do casal dentro da água, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso, zona rural do município.

