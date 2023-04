Capivara Filó é devolvida a influencer após decisão judicial

Apoie o 247

247 - A capivara Filó foi devolvida ao influencer Agenor Tupinambá na manhã deste domingo (30), em Manaus, após uma decisão da Justiça Federal do Amazonas. O animal havia sido entregue para o Ibama na quinta-feira (27).

Na decisão do juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante, Agenor pode levar a capivara para o seu habitat natural, desde que comprove que o transporte será em meios seguros, o que deverá ser atestado por um veterinário e/ou biólogo.

"Enquanto não se efetiva o transporte de Filó, ela deverá permanecer no Zoológico do Tropical Hotel, considerando que o autor informa já ter obtido o aval do RT Biólogo Ricardo dos Santos Amaral", decidiu o magistrado, de acordo com o G1.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que o fazendeiro e influenciador entregou a capivara, por determinação do órgão.

