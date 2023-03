Caranguejo na pista faz avião arremeter em Vitória e vídeo de piloto informando o fato inusitado viraliza

Apoie o 247

ICL

247 - Um caranguejo foi o suficiente para atrasar o pouso de um voo da Gol no Aeroporto Internacional de Vitória. De acordo com o Portal Metrópoles, o caso aconteceu na noite de segunda-feira (20), quando um avião vindo do Aeroporto Santos Dumont teve que arremeter ao chegar à capital do Espírito Santo.

O comandante do voo comunicou o fato aos passageiros, e um deles gravou a mensagem. Depois do susto, o avião pousou sem qualquer problema.

Veja:

Caranguejo na pista faz avião arremeter em Vitória.



Comandante do avião chegou a falar em mais de um caranguejo, mas empresa que administra aeroporto confirmou que era somente um.



Leia: https://t.co/cRN8kjNi3Z pic.twitter.com/eeUDtXCIhu March 22, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.