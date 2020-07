Carlos Bolsonaro avalia desistir da reeleição no Rio e se mudar para Brasília

247 - O vereador Carlos Bolsonaro afirmou que pode estar dando adeus à candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. Carluxo disse que “o momento de um novo movimento pessoal” pode ter chegado.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “a publicação do filho ‘02’ do presidente Jair Bolsonaro ocorre em meio ao avanço de investigações sobre supostos funcionários fantasmas em seu gabinete na Câmara do Rio, e um dia depois do relatório do Facebook que derrubou perfis de ex-assessores seus que agora trabalham para o presidente no Palácio do Planalto.”

A matéria ainda informa que “de forma indireta, Carlos insinuou não haver ligação desses acontecimentos com a anunciada mudança de postura: “Totalmente ciente das consequências e variações. Aos poucos vou me retirando do que sempre explicitamente defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou cagando pra esse lixo de fakenews e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar”, escreveu Carlos.”

