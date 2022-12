Carlos publica foto e diz ser da perna de Bolsonaro com erisipela

Apoie o 247

247 - O vereador Carlos Bolsonaro publicou neste domingo (4) em seu canal no Telegram uma foto que disse ser da perna de Jair Bolsonaro (PL) com erisipela, infecção cutânea.

Segundo o filho do presidente, a imagem é de "poucos dias atrás". "A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem", escreveu.

Após ser derrotado para Lula na eleição no final de outubro, Bolsonaro se isolou no Palácio da Alvorada, tendo saído apenas uma vez em 20 dias, para fazer um pronunciamento. Dias depois da derrota, aliados informaram que ele estaria com a infecção na perna.

“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”, disse o vice-presidente, Hamilton Mourão, no dia 17 de novembro.

