Carol Solberg diz ter sido ameaçada, mas não se arrepende: ‘temo pela democracia’

247 - A atleta brasileira Carol Solberg, que gritou “fora, Bolsonaro” após a conquista da medalha de bronze na etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, disse ao jornal O Globo, nesta segunda-feira, 21, que não se arrepende da manifestação.

Carol Solberg você é tudo

“FORA BOLSONARO” pic.twitter.com/SIFWgm9qDD — Leon (@abecaleo) September 20, 2020

Ela ainda disse ter sofridos várias ameaças nas redes sociais após a declaração, mas que teme “pela democracia”.

“Não me arrependo, zero, nem um pouco. Foi totalmente espontâneo, um grito mesmo, uma coisa que está entalada há muito tempo, por conta das coisas que estão acontecendo no nosso país. Está no peito, na garganta... e sinto que nós atletas temos a obrigação de usar a nossa voz. E o momento em que estou em quadra é o momento que tenho voz. Como cidadã me sinto na obrigação de me manifestar e exercer a minha cidadania mesmo”, afirmou.

