Carros novos Chevrolet: que carro escolher?

Quando chega a hora de comprar um carro novo, sempre aparecem as dúvidas, as incertezas e, por esse motivo, um estresse lógico, porque há um dinheiro importante envolvido nessa situação. Então, é importante definir o tipo de carro através de algumas perguntas que ajudarão na decisão final.

Você quer comprar um carro 0 quilômetro? O carro deve ser um veículo familiar, um carro off Road ou um utilitário? Você gosta da marcha Chevrolet e quer um modelo dessa marca? Um Chevrolet Equinox? Ou talvez um Chevrolet Novo Spin ou ainda um Novo Onix Plus?

É normal hesitar diante da opção de um modelo ideal, porém, sobre gostos não há nada escrito e cada um escolhe o que gosta, o que deseja e o que pode pagar. O veículo ideal é aquele veículo que cumpre com as suas necessidades e dentro da diversidade dos carros novos da Chevrolet, certamente você encontrará o ideal para o seu caso.

O importante, em primeiro lugar, é saber que uso você dará ao veículo: você precisa de um carro para ir para o seu trabalho ou você quer um carro para passear com a sua família ou com amigos? Você gosta de viajar para curtir uma praia nos finais de semana? Ou adora uma boa aventura pelas estradas do Brasil? Você pode definir quantos passageiros irão no carro novo?

Existem diferentes categorias que podem ajudar na escolha

1. Veículos de passeio

Um carro para o dia a dia, ou seja, para ir para o trabalho, ou para ir para a faculdade, talvez passear no final de semana ou para ir visitar regularmente a algum parente ou amigo que mora em outro bairro da sua cidade.

Se você viajar com mais uma pessoa, por exemplo, um carro compacto será suficiente, pois é mais fácil encontrar vaga para estacionar, para rodar por ruas estreitas ou para dirigir pela cidade. Se for fazer viagens curtas, um hatch compacto como o Chevrolet Onix 2021 pode ser o seu carro ideal.

É um veículo que tem tecnologia de ponta, com o Chevrolet MyLink, que permite conexão com o seu smartphone sem necessitar cabos, através de Apple CarPlay e Android Auto. Este modelo possui ainda assistente de estacionamento inteligente, volante esportivo e banco traseiro bipartido, além de duas entradas USB nos bancos traseiros.

O Chevrolet Cobalt 2020também pode ser uma boa escolha, um Sedan que também oferece conforto, segurança e tecnologia, para usuários que procuram viagens boas e seguras.

2. Veículo para a família

Um carro familiar precisa ter potência, mas principalmente conforto e segurança. Se você tiver filhos, se a sua família estiver composta por cinco integrantes, com certeza você precisará de um carro espaçoso, que ofereça muito conforto.

Nesse caso, um Chevrolet Novo Tracker ou um Chevrolet Equinoxpodem ser a solução. A primeira opção é um SUV que possui seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina, possui também wi-fi, controle de limite de velocidade e o sensor crepuscular, que diante da diminuição de luminosidade externa, acende os faróis automaticamente.

Já a segunda opção também é um SUV que possui lâmpadas LED diurnas, bancos com revestimento Premium, banco do motorista com regulagem elétrica e ar condicionado dual zone, o que significa que é possível escolher diferentes temperaturas para os viajantes!

A importância dos acessórios para crianças

Se você tiver crianças que logicamente irão viajar no carro, é importante que o carro novo que você pretenda comprar possua o sistema Isofix, que segura a cadeirinha do bebê. Mais lembre que o carro não vem com a cadeirinha: será necessário que você compre uma que seja a adequada para a idade e para o peso da criança.

Procure também adquirir um carro que tenha travas elétricas nas portas traseiras, como também controle central dos vidros traseiros. Só desse modo, se uma criança quiser abrir a porta com o carro em movimento ou quiser abrir os vidros, tendo você o controle evitará qualquer machucado ou acidente grave.

Uma boa decisão é que o carro possua um espelho extra no banco de trás. Com ele, e através do espelho retrovisor, você poderá checar como estão as crianças ou o bebê. Desse modo, você poderá dirigir tranquilamente sem tirar os olhos do trânsito, mas ao mesmo tempo, com o controle dos filhos.

