Cartão de crédito clonado: saiba o que fazer e como prevenir essa situação para proteger seus dados financeiros e evitar problemas como dívidas pelas quais não é responsável, através de dicas importantes que daremos aqui neste artigo.

Quando o cartão de crédito é clonado significa que seus dados pessoais, tais como, o número, código de segurança, nome completo do título do cartão, data de vencimento, entre outros, foram copiados e podem estar sendo utilizados por pessoas não autorizadas.

O termo clonado é utilizado para “cópia” e apesar de não ser possível clonar cartões com chip, há casos em que a clonagem é realizada através da tarjeta magnética de maquininhas de cartão, por exemplo, ao realizar suas compras e efetuar o pagamento, pode acontecer de seus dados serem copiados na maquininha que foi configurada por golpistas.

No entanto, essa não é a única forma de clonar cartões, pode acontecer de os golpistas atuarem em lojas online de comércio eletrônico, ou, simplesmente, ao copiar os dados do seu cartão quando o mesmo está exposto a sua vista, entre outros.

Cartão de crédito clonado, como é feito?

Como mencionado anteriormente, há diferentes maneiras de um cartão de crédito ser clonado e saber como isso pode acontecer pode nos ajudar a não facilitar para os golpistas. Confira a seguir as formas mais comuns de clonagem:

· Lojas online

O número de compras e faturamento de lojas virtuais atrai a atenção dos golpistas, gerando interesse por tentar clonar os dados de clientes e realizar outros golpes neste segmento.

No entanto, não é preciso ficar bitolado com isso, pois apesar de ser uma possibilidade, a clonagem de cartões no comércio eletrônico, as empresas trabalham constantemente para segurança do usuário e utilizam ferramentas de criptografia que impedem a cópia de dados.

O que acontece é que muitas vezes, os golpistas ficam enviando e-mails após as compras, solicitando dados de cartão ou oferecendo ofertas que parecem ser “imperdíveis”, atraindo suas vítimas.

· Anúncios

As páginas falsas e e-mails que imitam o nome de marcas conhecidas são uma maneira de aplicar golpes e adquirir dados financeiros de clientes em potencial. Antes de aproveitar as ofertas que são enviadas ou clicar em um anúncio é importante verificar se o mesmo pertence a empresa mencionada.

· Cadastrar cartão de crédito em APP

Hoje em dia qualquer pessoa que entende do assunto pode criar um APP e divulgar para acesso, seja na área de jogos, recargas, lojas online, etc. Como esse cadastro se tornou algo comum (exemplo: Uber, iFood, etc.), quase não percebemos o perigo, mas é aí que os golpistas se aproveitam.

· Cartão de crédito exposto

Você sabia que apenas com fotografias de seus cartões é possível que golpistas tentam utilizar os dados? Sempre que realizar uma compra, só tire o cartão de sua bolsa na hora do pagamento e rapidamente guarde-o de volta, pois pessoas com má intenção podem ter acesso às suas informações em um breve momento de exposição.

Cartão de crédito clonado: O que fazer?

Você notou cobranças inadequadas em sua fatura? Contatou a financeira, mas a mesma disse que as compras foram realizadas? Recebeu alerta de compras das quais desconhece? Seu cartão de crédito pode ter sido clonado.

Antes de realizar o cancelamento do seu cartão ou seguir as dicas deste artigo, é importante realizar algumas verificações para ter certeza da situação. Por exemplo, há empresas que possuem um nome, mas a razão social é outra, como é o caso do McDonald 's, quando realizamos uma compra, na nota fiscal aparece o nome razão social: Arcos Dourados LTDA.

O que isso quer dizer? Às vezes, você pode ter realizado a compra em uma loja, mas na fatura o nome da empresa é diferente. Desse modo, evita o cancelamento do seu cartão sem necessidade, além de todo trabalho burocrático e, muitas vezes, judicial.

Mas, se desconhece as compras realizadas e suspeita que o seu cartão esteja sendo utilizado por terceiros, basta contatar a financeira e solicitar o bloqueio do mesmo de forma imediata, além de informar quais as cobranças e datas em que foram.

Nesse caso, ao registrar um boletim de ocorrência, poderá ter o limite utilizado nessas compras devolvido e obter um novo cartão.

No entanto, é importante saber que ao emprestar seu cartão para alguém conhecido e depois a pessoa realizar compras no seu cartão sem a sua permissão, a situação não é considerada fraude. Você até pode bloquear e solicitar um novo cartão, mas o valor gasto não será devolvido e as faturas deverão ser pagas normalmente.

Como evitar que seu cartão de crédito seja clonado?

Confira a seguir quais as principais dicas para evitar que seu cartão de crédito seja clonado:

1. Antes de realizar compras online, certifique-se de que é o site oficial, confira o histórico e reputação da loja virtual através de depoimentos de antigos clientes. Sempre desconfie de lojas que cobrem valores muito abaixo que as concorrentes, pois os preços “super baratos” são táticas aplicadas por golpistas;

2. Jamais compartilhe seus dados pessoais e de seu cartão de crédito através da caixa de mensagem nas redes sociais, não envie fotos do seu cartão em hipótese alguma;

3. Aproveite a possibilidade de utilizar métodos de pagamentos virtuais, como a sua conta PayPal e Mercado Pago. São seguras e não informam os seus dados pessoais;

4. Não empreste os dados de seu cartão para que terceiros realizem compras;

5. Ao receber e-mails de lojas virtuais e empresas que oferecem ofertas em pagamentos com cartão de crédito, acesse o site oficial e verifique se é o mesmo e-mail, outra maneira é entrar em contato com a empresa por telefone;

Essas são as principais dicas para evitar que o seu cartão seja clonado. Fique atento!

