Casa Civil e Previdência se reúnem nesta segunda para discutir consignado do INSS

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, convocou uma reunião de emergência para esta segunda-feira (20) para receber o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e discutir a crise nos consignados do INSS.

O impasse foi provocado após bancos públicos e privados desistirem do consignado após mudanças promovidas pelo Conselho Nacional de Previdência Social.

De acordo com reportagem de O Antagonista, o governo deve realizar outras reuniões durante a semana, inclusive com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entidade que reúne os maiores bancos do país.

