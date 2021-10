Casa de reza dos indígenas Guarani Kaiowá é incendiada no MS. Apib denuncia ação criminosa (vídeo)

"Com muito sacrifício erguemos e agora num piscar de olho foi queimado", afirmou Elizeu Guarani, coordenador executivo da Apib e da Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani (Atyguasu) edit

247 - A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) denunciou que uma casa de reza do povo Guarani Kaiowá na Aldeia Guapo’y, no município de Amambai (MS), foi incendiada e totalmente destruída nesse sábado (2).

"Estamos tristes porque é nosso templo sagrado. Com muito sacrifício erguemos e agora num piscar de olho foi queimado", afirmou Elizeu Guarani, coordenador executivo da Apib e da Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani (Atyguasu).

"Venho aqui desabafar porque todos nós empenhamos para levantar essa construção da nossa casa sagrada, enquanto que muitos criticam e não nós ajudaram a levantar, desde então ela vinha sofrendo ameaças por pessoas que não apoiam a cultura tradicional", complementou.

Ainda não há informações sobre suspeitos de terem cometido o crime.

