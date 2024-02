Casamento de Bruno Dantas, do TCU, e empresária reúne poder político e econômico em São Paulo

Ministro do Tribunal de Contas se casou com a presidente do grupo Esfera, que promove encontros empresariais edit

247 – O casamento de Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), e Camila Camargo, CEO do Grupo Esfera, foi um evento que reuniu diversas personalidades do poder político e econômico em São Paulo.

Entre os presentes estavam sete dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal, oito ministros do TCU, ministros de Estado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, dois governadores, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de empresários, operadores do direito, médicos e outras autoridades, totalizando cerca de 700 convidados.

O enlace entre Bruno Dantas e Camila Camargo marca não apenas a união do casal, mas também evidencia a influência e o alcance do Grupo Esfera, conhecido por promover encontros empresariais e eventos de grande porte.

A cerimônia, realizada no Clube Hípico de Santo Amaro, na zona sul da cidade, foi organizada por Bia Aydar, especialista em eventos dessa magnitude. Após a celebração, os noivos partiram para uma semana de lua de mel na França, com destino inicial a Paris e posteriormente à região de Champagne.

Bruno Dantas, de 45 anos, é ministro do TCU desde 2014, com uma trajetória prévia em órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Por sua vez, Camila Camargo, de 31 anos, é filha do empresário João Camargo e atua como CEO do Grupo Esfera desde 2022.

