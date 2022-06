Casamento de Shakira e Piqué termina após cantora descobrir traição do jogador, diz site

De acordo com informações do portal espanhol El Periódico, o casal estaria inclusive morando em apartamentos separados depois do ocorrido edit

Metrópoles - Um dos casais mais conhecidos do mundo do futebol e da música passa por um momento de crise, pelo menos é o que aponta o portal espanhol El Periódico nesta quarta-feira (1º/5). Segundo informações do site, Shakira teria flagrado o zagueiro Piqué, do Barcelona, em um momento de infidelidade. Os dois teriam inclusive dado um tempo na relação por conta do episódio.

De acordo com a informação, divulgada durante o podcast Mamarazzis, a cantora e o jogador estariam vivendo um momento tão turbulento que os dois preferiram voltar a morar em locais separados. Apesar de não apontar um possível término, a notícia revela que Shakira está ciente da traição do capitão culé.

A colombiana saberia, inclusive, quem é a mulher em questão com quem o marido está se relacionando. O programa ainda fez referência à música Te Felicito, lançada pela Cantora recentemente em parceria com Rauw Alejandro. A letra da canção seria uma espécie de “indireta” de Shakira para o zagueiro. As apresentadoras do podcast acrescentaram ainda que Piqué estaria aproveitando o momento “solteiro” e morando sozinho para frequentar algumas casas noturnas badaladas de Barcelona ao lado de outros jogadores do time catalão.

