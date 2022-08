Causa da morte de João Paulo Diniz é revelada

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do empresário João Paulo Diniz, filho do nobre são-paulino @abilio_diniz. Que o conforto e o acolhimento alcancem a família neste momento de dor. Nossos corações, de toda a comunidade tricolor, estão com vocês. pic.twitter.com/lywRP0yRJT