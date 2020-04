CBD, benefícios e formas de consumo

A popularidade dos canabinóides vem de duas propriedades distintas. Por um lado, os efeitos psicotrópicos que produzem estados mentais alterados (THC) e, por outro lado, os crescentes benefícios à saúde advindos de todos os tipos de pesquisa científica (CBD).

Existem cerca de 110 tipos diferentes de compostos ativos dentro da família Canabinóide (CBD). Isso representa aproximadamente 40% da extração feita na planta de maconha, sendo responsável pelas propriedades medicinais da cannabis.

Os efeitos paliativos do CBD para um grande número de doenças são devidos à interação que eles realizam com o sistema endocanabinóide do organismo humano. Efeitos estes que ocorrem toda vez que um dos produtos que contém essa substância é consumido.

Diferentes formas de consumir o CBD

Para tirar proveito dos inúmeros benefícios terapêuticos que os canabinóides oferecem, existem várias maneiras diferentes de consumi-los. Para satisfazer os gostos e preferências do público, este produto é apresentado de variadas formas. Assim, o seu potencial terapêutico pode ser aproveitado por todas as pessoas, pois todos conseguem encontrar uma maneira de não passar mal com a sua ingestão.

Goma de mascar de CBD

É possivelmente a melhor maneira de obter benefícios e um sabor saudável ao mesmo tempo. O CBD gummies for pain é um produto com uma alta demanda no momento, pois os efeitos de seu CBD ativo são diretos e ainda traz uma sensação agradável para quem gosta de doces. Ao consumir o CBD em goma de mascar da marca Royal CBD, você terá a garantia de que eles não possuem a substância THC, e portanto, não haverá qualquer efeito psicoativo. Também é preciso destacar que esse produto está dentro da lei, o que significa que você pode ficar completamente tranquilo e seguro.

Os benefícios mais notáveis do produto são a melhora na capacidade de gerenciar situações estressantes, alívio de dores e inflamação, bem como uma melhora no humor e na qualidade do sono.

Vaping

Se você está procurando um método de usufruir das propriedades benéficas do CBD o mais rápido possível, o vaping é uma das alternativas mais recomendadas. Esse é um método alternativo e bastante moderno de ação rápida e eficaz e, portanto, com uma maior biodisponibilidade sistêmica. Para muitos cientistas, essa pode ser uma tendência no consumo de medicamentos já a curto e médio prazo.

Óleo

A obtenção de óleo CBD acontece por meio do extrato de CBD, que se transforma no chamado óleo transportador. Os melhores transportadores são o óleo de oliva e os óleos CMT (triglicerídeos de cadeia média). Esses produtos podem vir com diferentes concentrações e a maneira mais comum de consumi-los é derramar algumas gotas debaixo da língua. Através desse método, o óleo é absorvido graças às membranas mucosas da boca, de onde são diretamente transportadas para a corrente sanguínea.

Esse tipo de consumo é especialmente recomendado para pacientes que precisam de um alívio rápido para um sintoma específico. Seu efeito leva de 15 a 20 minutos para começar a agir.

Cápsulas

Se você não gosta do sabor do CBD e deseja uma maneira rápida, sem sabor e sem odores de consumi-lo, as cápsulas são a melhor solução. Muito fáceis de engolir, elas geralmente vêm com uma concentração padrão de CBD, o que evita ter que calcular o volume de cada dose. Uma única cápsula é o equivalente a 3 gotas de óleo.

Cristais

Os cristais de CBD são a forma mais pura em que o extrato de canabidiol é encontrado, com até 99% de CBD e absolutamente nenhuma concentração de THC. Esses cristais podem ser vaporizados, como condimento para os alimentos, ou adicionados a um óleo vegetal para serem usados como tintura. Deve-se considerar que eles são altamente instáveis, isto é, muito delicados, então para durarem, precisam ser mantidos longe do calor e da luz natural. Com os cristais de CBD, está garantido que nenhum tipo de elemento químico prejudicial a saúde será ingerido.

Bebidas

É possivelmente uma das fórmulas comerciais de maior sucesso. Tal é a demanda por esse tipo de bebida que as empresas não hesitaram em abrir o espectro para todas as possibilidades que o mercado exige. Dessa forma, podem ser encontrados desde bebidas orgânicas, com hortelã e lavanda, até água com gás com adição de CBD, além de vinhos sem álcool ou com baixo teor alcoólico e chá botânico, no qual o canabidiol é combinado com glacê ou hibisco.

Mas a variedade de produtos líquidos com CBD não pára por aqui, pois também é possível encontrar smoothies o cervejas não alcoólicas infundidas com o componente da cannabis.

Nessa lista poderiam ser adicionados vários outros produtos que, embora não sejam diretamente utilizados para a ingestão humana, também podem ser ingeridos pelo organismo sem problemas. Pasta de dente, batons, hidratantes e outros cosméticos são alguns dos exemplos possíveis.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.