CEO da Hurb xinga cliente, expõe dados e faz ameaça

247 - O CEO da Hurb, João Ricardo Mendes, xingou, ameaçou expor os dados de um cliente de sua empresa de turismo em um grupo no WhatsApp.

A empresa é uma das maiores agências de viagens on-line do país e oferece pacotes flexíveis com preços abaixo da média.

Depois da pandemia, agência começou a atrasar o pagamento de hotéis e a acumular queixas de clientes que não conseguiram viajar.

Na último dia 21, João Ricardo Mendes ligou para um cliente de Mato Grosso do Sul, que faz parte de um grupo de WhatsApp chamado “#HurbKdMeuvôo” para reclamar e fazer ameaças. O grupo tem mais de mil pessoas.

"Puxei sua capivara toda, não sabe nem falar seu retardado, bundão. (...) Fica satisfeito de não viajar. Tá arriscado alguém bater nessa mxxda da sua casa hoje seu otário", diz João Ricardo em um vídeo em que aparece segurando o celular no viva voz, gravando a conversa com o cliente. Ele próprio postou o vídeo da conversa no grupo de WhatsApp.

