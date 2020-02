Chacota internacional, Bolsonaro vira boneco incendiário no carnaval da Alemanha

Jair Bolsonaro se tornou chacota internacional, mas é no carnaval de Colônia, na Alemanha, que a imagem degradada do presidente brasileiro encontra sua expressão máxima. Bolsonaro foi retratado com um grande boneco incendiário, cujo mastro da bandeira é um palito de fósforo edit

Em 2019, quando a Amazônia registrou devastação recorde em função das queimadas, Bolsonaro ganhou as páginas de jornais do mundo inteiro como responsavel direto pela onda de incêndios criminosos, uma vez que o dia do fogo foi promovido por fazendeiros bolsonaristas.

A reportagem do portal Uol destaca que "Jair Bolsonaro segura uma bandeira do Brasil cujo mastro é um fósforo - uma alusão às queimadas na Amazônia, que viraram debate com outros países. O desfile em Colônia, que tem como auge a segunda-feira (24) terá várias versões dos presidentes e carros alegóricos em tom crítico aos governantes, como foram mostrados em prévias da festa."