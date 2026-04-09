Chance de vida alienígena é “bastante alta”, diz chefe da Artemis

247 - A possibilidade de existência de vida fora da Terra pode ser maior do que se imaginava. Em entrevista à CNN, o administrador da NASA, Jared Isaacman, afirmou que as chances de encontrar vida extraterrestre são “bastante altas”, ao comentar os objetivos científicos da missão Artemis II.

Segundo Isaacman, responder à pergunta sobre a existência de vida fora do planeta é um dos pilares da exploração espacial. “Isso é inerente em cada um dos nossos esforços científicos. Estamos sozinhos? Eu diria que as chances de encontrarmos algo, em algum momento, são bem altas”, declarou.

Apesar da avaliação otimista, o administrador reconheceu que, até o momento, não há evidências concretas. Ele próprio já esteve no espaço, mas não encontrou sinais de vida extraterrestre. Ainda assim, destacou que a imensidão do universo amplia consideravelmente essa possibilidade. Ao citar a existência de trilhões de galáxias, Isaacman reforçou que o cenário cósmico favorece futuras descobertas.

Desafios técnicos e rotina no espaço

Durante a entrevista, o chefe da NASA também abordou aspectos operacionais da missão Artemis II. Um dos pontos mencionados foi a perda temporária de comunicação quando a nave sobrevoa o lado oculto da Lua — uma situação considerada normal pelas equipes.

Outro tema curioso foi o funcionamento do banheiro na cápsula Orion. Isaacman destacou que esse continua sendo um dos desafios mais persistentes em voos espaciais. “o banheiro funcionando é quase uma capacidade de recompensa”, afirmou, ao ressaltar que, mesmo com avanços tecnológicos, ainda são necessárias soluções alternativas.

Missão Artemis II entra na fase final

Após realizar um sobrevoo histórico pela Lua e iniciar o retorno à Terra, a missão Artemis II entrou no oitavo dia de viagem nesta quarta-feira (8). Parte da rotina atual dos astronautas é dedicada à preparação do corpo para a readaptação à gravidade terrestre.

A tripulação, formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, realiza exercícios físicos regulares com equipamentos específicos, como o sistema flywheel, que permite treinos de resistência e atividades aeróbicas. O objetivo é minimizar a perda de massa muscular e óssea durante o período no espaço.

Além disso, os astronautas iniciaram testes com trajes de intolerância ortostática — vestimentas de compressão que ajudam a manter a circulação sanguínea adequada no retorno à gravidade.

A reentrada da cápsula Orion na atmosfera terrestre, considerada uma das etapas mais críticas da missão, está prevista para a noite de sexta-feira (10). O sucesso dessa fase será determinante para consolidar mais um avanço no programa Artemis, que busca levar humanos de volta à Lua nas próximas décadas.