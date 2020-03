Chef Olivier Anquier chama pandemia de ‘paranoia injetada à força’ e seguidores rebatem

247 - Em uma postagem nas redes sociais, o chef de cozinha e apresentador francês, naturalizado brasileiro, Olivier Anquier, disse se recusar a fechar o seus estabelecimentos por conta da pandemia do coronavírus, que chamou de "paranóia injetada a força".

"Eu me recuso! Eu me recuso a aceitar essa paranóia injetada a força. Eu me recuso a ser hipócrita. Eu me recuso a ser covarde. Me recuso a ser mais um boi do rebanho. Me recuso a me esconder em casa e abandonar meus clientes que saíram de casa e foram nas minhas padarias ou restaurantes”, escreveu.

O chef de cozinha, que mora no Brasil desde 1979 e tem dois restaurantes na capital paulista, criticou as medidas de prevenção contra o coronavírus.

“Faço questão de estar presente e de cumprimentar cada um dos meus clientes, como fiz ontem de manhã antes de viajar para São Sebastião para que, no final da tarde, pudesse apresentar o meu show a uma plateia composta de gente simples de todas as idades que veio, em peso e feliz, e pensa como eu. Até porque, para muitos, a realidade da vida é muito mais cruel e violenta que o corona”, acrescentou.

A postagem repercutiu negativamente entre os seus mais de 600 mil seguidores, inclusive celebridades que criticaram a postura afirmando que nada contribui para lutar contra a pandemia.

"É delicada a linha entre o não entrar em pânico e ser irresponsável. Todo cuidado é pouco”, alertou a apresentadora e cineasta Marina Person.

“Uma pena, uma temeridade você não reconhecer a gravidade da situação. Estamos só no começo da chegada do vírus aqui. Todos os países que desconsideraram sua importância estão numa severa crise sanitária agora. Isso se chama egoísmo e irresponsabilidade”, lamentou a atriz Julia Lemmertz;