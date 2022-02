Chefe da assessoria internacional do governo Bolsonaro não tem compromisso na agenda oficial há 8 meses

Apoie o 247

ICL

Paulo Motoryn, Brasil de Fato | Brasília (DF) - O chefe da assessoria internacional da Presidência da República, Filipe Garcia Martins, não registra compromissos em sua agenda oficial desde junho de 2021. Para ocupar o posto, ele recebe R$ 16.944,90 mensais.

Em cargo de confiança no Palácio do Planalto, Martins é um dos responsáveis por aconselhar o presidente Jair Bolsonaro (PL) em posicionamentos sobre temas diplomáticos – como é o caso do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O Brasil de Fato enviou um pedido de nota sobre o tema para a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência na tarde desta quinta-feira (25). Caso o órgão dê retorno ao questionamento, a resposta será adicionada na íntegra a esta reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Lei 12.813/2013 determina que servidores federais em cargos de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) de nível 6, como é o caso de Martins, "divulguem, diariamente, por meio da rede mundial de computadores - internet, sua agenda de compromissos públicos".

Nesta quinta-feira, Martins fez uma série de publicações no Twitter para comentar a escalada do conflito no leste europeu. Ele atribuiu aos veículos de imprensa a reprodução de “erros factuais” e afirmou que é hora de evitar opiniões sobre o assunto.

“Tomem cuidado, sobretudo, porque os impactos do que está acontecendo podem ser muito nocivos para o Brasil, afetando nossa vida cotidiana, através dos preços de combustíveis e de alimentos, e o poder relativo do Brasil como celeiro do mundo e potência de médio porte”, escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5. Tomem cuidado, sobretudo, porque os impactos do que está acontecendo podem ser muito nocivos para o Brasil, afetando nossa vida cotidiana, através dos preços de combustíveis e de alimentos, e o poder relativo do Brasil como celeiro do mundo e potência de médio porte. — Filipe G. Martins (@filgmartin) February 24, 2022

Isolado por novo chanceler de Bolsonaro

De acordo com reportagem publicada pelo jornalista Guilherme Amado, no site Metrópoles, em julho de 2021, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, atuou para isolar Martins de questões diplomáticas.

O objetivo do chanceler seria diminuir a influência das ideias de Olavo de Carvalho no Itamaraty. Seu antecessor, o ex-ministro Ernesto Araújo, que chefiou o Itamaraty de janeiro de 2019 a março de 2021, e Martins são seguidores do guru bolsonarista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A apuração aponta que o chanceler teve sucesso na empreitada. Segundo o texto, Bolsonaro não estaria mais recebendo Martins, tampouco ouvido as ideias de do chefe de sua assessoria internacional.

Absolvido por gesto de conotação racista

Em outubro do ano passado, o juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, absolveu Martins de uma acusação por racismo.

A denúncia do Ministério Público Federal se baseou em um suposto gesto de conotação racista feito por Martins durante uma sessão em março deste ano no Senado. O sinal é o mesmo usado por grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na denúncia apresentada à Justiça, o MP afirmou que Filipe Martins tem "padrão de comportamento" de difusão de "ideias ou símbolos extremistas".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: