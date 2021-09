China divulga livro branco sobre sociedade modestamente confortável em todos os aspectos

Documento indica que atualmente esta sociedade chinesa é a qual todos os chineses compartilham os frutos do desenvolvimento do país edit

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China publicou hoje (28) o livro branco intitulado “A sociedade modestamente confortável em todos os aspectos da China”.

Segundo o documento, a construção da sociedade modestamente confortável em todos os aspectos é um importante progresso na busca da revitalização da nação chinesa. Nos últimos 100 anos, o Partido Comunista da China (PCCh) liderou o povo do país na realização deste objetivo com duros trabalhos de várias gerações.

O livro branco enfatiza que o mais importante é que o bem-estar e a prosperidade do país são refletidos em todos os aspectos, ou seja, o desenvolvimento é equilibrado, coordenado e sustentável, as civilizações material, política, espiritual, social e ecológica são promovidas coordenadamente, as exigências do povo em diversos aspectos são satisfeitas, o país é mais rico e fortalecido, a nação é mais vigorosa, e a vida do povo é mais feliz.

O documento indica que atualmente esta sociedade chinesa é a qual todos os chineses compartilham os frutos do desenvolvimento do país. Nenhuma região, etnia e pessoa foram deixadas para trás, porque a prosperidade comum é a essência do socialismo.

Segundo o livro branco, este grande êxito foi alcançado pelos trabalhos e sabedorias do povo chinês. Além disso, a China quer continuar sendo uma construtora da paz mundial, uma contribuinte do desenvolvimento global, uma defensora da ordem internacional e uma fornecedora dos produtos públicos.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

