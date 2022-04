China e países de língua portuguesa são bons amigos, diz Li Keqiang

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A conferência ministerial especial do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, também conhecida como Fórum de Macau, foi realizada neste domingo (10) na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) da China com foco no combate à pandemia e no desenvolvimento comum.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, fez um discurso via vídeo na cerimônia de abertura do evento. Segundo ele, todos os países membros do fórum são bons amigos e parceiros, por isso, as cooperações entre si não pararam de se ampliar. No ano passado, o valor comercial entre a China e os países de língua portuguesa atingiu US$200 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perante as atuais situações internacionais complicadas e a ameaça da pandemia, Li Keqiang lançou três propostas para o futuro dos países envolvidos: defender a paz e a estabilidade para promover o desenvolvimento e a prosperidade, fortalecer a união e a coordenação para vencer o mais rápido possível a pandemia, e insistir na abertura e cooperação para promover a recuperação econômica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE