Chris Martin, do Coldplay, diz fazer apenas uma refeição ao dia; entenda riscos e benefícios

247 — Durante uma entrevista no podcast “Conan O'Brien Needs A Friend”, transmitido esta semana, o cantor Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, revelou que agora só come uma refeição por dia.

Martin explicou que essa mudança na alimentação foi motivada por um almoço com o também cantor Bruce Springsteen, que também pratica o jejum intermitente como parte de seu estilo de vida saudável.

“Na verdade, não janto mais. Paro de comer às 16h e aprendi isso depois de almoçar com Bruce Springsteen (…) Eu estava em uma dieta muito rigorosa de qualquer maneira. Mas pensei: “Bruce parece ainda mais em forma do que eu”. E Patti (esposa de Springsteen) disse que ele estava comendo apenas uma refeição por dia, então eu estava tipo, “bem, lá vamos nós, esse é o meu próximo desafio”, disse Martin.

Jejum intermitente

O jejum intermitente é uma prática em que a pessoa não come por cerca de 16 horas diárias, geralmente após as 16h. Embora seja popular entre as celebridades para perda de peso, a comunidade científica não tem um consenso sobre sua eficácia.

Um estudo publicado no periódico JAMA Internal Medicine em agosto do ano passado avaliou 90 participantes com obesidade entre 25 e 75 anos. Eles foram divididos em dois grupos, ambos reduziram as calorias e passaram por atividades físicas. Porém, um grupo restringiu a alimentação para o período de 7h da manhã a 15h da tarde, enquanto o outro não teve limitações de horário. Depois de 14 semanas, os resultados mostraram que aqueles que praticaram o jejum intermitente perderam cerca de 2,3 kg a mais de peso em comparação com o outro grupo, e obtiveram uma melhora na pressão arterial.

No entanto, um outro estudo conduzido pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos no ano passado, monitorou mais de 500 pessoas e seus hábitos alimentares por meio de um aplicativo. Concluíram que o tempo em que a pessoa passa em jejum não influencia na perda de peso, mas sim a quantidade de calorias ingeridas.

Esses estudos apontam para um mesmo caminho: o jejum intermitente sozinho não leva ao emagrecimento, mas sim a forma como ele pode fazer o indivíduo reduzir as calorias. É importante lembrar que apenas restringir o horário das refeições sem equilibrar os nutrientes necessários pode levar a deficiências de vitaminas e outras substâncias essenciais no dia a dia. Por isso, é fundamental buscar orientação profissional para garantir que a dieta esteja balanceada e saudável.

