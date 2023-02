Churrascaria em Santos sugere que veganos ‘se matem’

A “piada” não foi bem recebida e as redes sociais do restaurante sofreram uma enxurrada de críticas edit

247 - A churrascaria Nice to Meat, de Santos, inaugurada há cerca de um mês, apostou num humor contestável para fazer propaganda do estabelecimento. Ao escrever as opções do cardápio do dia, em uma placa, estava escrito: ”Opção Vegana: se mata”!

A “piada” não foi bem recebida e as redes sociais do restaurante sofreram uma enxurrada de críticas, promovendo uma retratação por parte do dono do estabelecimento.

Em um vídeo publicado no Instagram da churrascaria, o dono do estabelecimento tentou se retratar: “A casa tem um cunho extremamente humorístico. A gente tira sarro, a gente brinca com diversos assuntos e um deles é o veganismo. Existe a brincadeira do vegano com o carnívoro, enfim, a gente faz piada de tudo, até com a gente, porém eu fui extremamente infeliz em uma dessas brincadeiras”, declarou.

