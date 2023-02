Cidade chinesa de Xiamen lança primeira rota de carga aérea para o Brasil

A rota será operada por um cargueiro Boeing B777F, e tem voos programados todas as sextas-feiras em fevereiro e todas as segundas e sextas-feiras a partir de março edit

Rádio Internacional da China - Um novo serviço de carga aérea ligando a cidade costeira de Xiamen, no sudeste da China, a São Paulo, no Brasil, foi lançado na última sexta-feira (10).

Às 10h40 da sexta-feira (10), no horário chinês, um voo da Ethiopian Airlines transportando 96,1 toneladas de carga partiu do Aeroporto Internacional Gaoqi, em Xiamen, com destino a São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Foi o primeiro voo ao Brasil realizado pelo primeiro serviço de carga do aeroporto.

A rota será operada por um cargueiro Boeing B777F, e tem voos programados todas as sextas-feiras em fevereiro e todas as segundas e sextas-feiras a partir de março.

As exportações são principalmente de produtos de comércio eletrônico transfronteiriço, produtos médicos, produtos de alta tecnologia e circuitos integrados, enquanto as importações incluem frutos do mar e frutas.

Tekle G/Yohannes, representante chefe da Ethiopian Airlines Greater China & Mongolia, disse que a nova rota de transporte de carga promoverá o desenvolvimento da logística de aviação entre os dois países do BRICS.

A Ethiopian Airlines espera cooperar mais com o aeroporto de Xiamen no futuro e abrir mais rotas de voo para facilitar o comércio e as trocas de pessoal, disse ele.

BRICS é a sigla para um bloco de mercados emergentes que agrupa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Xiamen, a cidade-sede da 9ª Cúpula do BRICS em 2017, lançou o Centro de Inovação para a Parceria do BRICS sobre a Nova Revolução Industrial em 2020.

