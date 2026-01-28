Cliente recebe cervejas de R$ 16 mil após supermercado alegar erro em promoção; gerente é presa

247 - O supermercado de Boa Vista, em Roraima, que havia se recusado a entregar 140 caixas de cerveja compradas por R$ 16 mil durante uma promoção, liberou os produtos ao cliente nesta terça-feira (27), um dia após a compra. O episódio ganhou repercussão após a gerente do estabelecimento alegar “erro no sistema” e negar a entrega da mercadoria, mesmo depois de o pagamento ter sido efetuado integralmente.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1. Segundo a publicação, o consumidor, um comerciante de 54 anos que preferiu não se identificar, foi chamado pelo próprio supermercado para buscar as bebidas após a administração regional autorizar a entrega.Apesar de ter recebido as cervejas, o cliente relatou constrangimento e afirmou ter sido tratado como se estivesse agindo de forma irregular.

“Fui tratado como se o errado fosse eu. Era uma compra que seria algo do cotidiano e, de repente, me vi tendo que acionar as forças policiais. Fui parar em uma delegacia de onde saí quase duas da manhã para ter meu direito de consumidor garantido. Sem contar que fui acusado de má-fé. Isso é constrangedor, visto que ocorreu em um ambiente cheio de pessoas que com certeza não entenderam nada”, disse.

O caso teve início na segunda-feira (26), quando o comerciante adquiriu cervejas de 330 ml em garrafa de vidro pelo valor unitário de R$ 4,92, abaixo do preço habitual de R$ 6,99. De acordo com o consumidor, o preço promocional estava corretamente indicado em cartazes, nos leitores de preço do supermercado e também foi registrado no sistema do caixa no momento da compra.Ao todo, a compra somou R$ 16.531,20.

Segundo o cliente, antes de finalizar o pagamento, ele conferiu o valor nos terminais de consulta do próprio supermercado. Por se tratar de uma quantia elevada, o pagamento foi realizado em etapas, todas com autorização da gerência da unidade.

“Passei uma cerveja, passou no preço da promoção. Passei uma caixa, passou no preço da promoção. Fui passando de 20 em 20 caixas, tudo autorizado”, relatou o consumidor. Após a finalização da compra, as cervejas começaram a ser separadas no depósito do supermercado.

No entanto, ainda segundo o cliente, a gerente do estabelecimento determinou que os produtos fossem recolhidos e se recusou a liberar a mercadoria, alegando que o valor promocional teria sido lançado de forma equivocada no sistema. Diante da negativa, o consumidor acionou a Polícia Militar, mas a gerente manteve a recusa e acabou sendo conduzida à delegacia.

A Polícia Civil informou que a gerente, de 42 anos, foi liberada após o delegado de plantão avaliar que não havia indícios suficientes de que ela tivesse agido com intenção de prejudicar o cliente. “Naquele momento, não foi constatada a presença de dolo, elemento necessário para a configuração do crime de propaganda enganosa, por parte da funcionária ou de representantes do estabelecimento, tratando-se, em tese, de situação decorrente de falha sistêmica”, informou a corporação.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa do Consumidor, que seguirá com a apuração para esclarecer as circunstâncias da recusa inicial e eventuais responsabilidades do supermercado. Procurado, o estabelecimento não respondeu aos questionamentos da reportagem até a última atualização da matéria.

Segundo o cliente, o contato para a retirada das cervejas ocorreu apenas após a repercussão do caso. No momento da entrega, na tarde desta terça-feira, os produtos já estavam separados no depósito, conforme havia sido organizado no dia anterior. “Era só cumprir a oferta. Eu paguei, tinha o preço no cartaz e no sistema. Acabei passando por um constrangimento enorme”, concluiu.