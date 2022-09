Clientes do Itaú registram dificuldades para acessar aplicativo do banco

Apoie o 247

247 - Os correntistas do banco Itaú tiveram problemas de acesso ao se conectarem com o aplicativo da instituição financeira na manhã desta sexta-feira (30). O Itaú reconheceu a existência do problema em um comunicado postado no Twitter.

"Olá! Identificamos uma indisponibilidade no acesso ao app e já estamos cuidando disso. Fique tranquilo que logo será normalizado. Enquanto nossa equipe de TI atua, vc poderá fazer suas transações com o nosso 30h no 4004-4828 / 0800 970 4828 pelo atendimento eletrônico", diz postagem do Itaú na rede social.

"O banco pede desculpas e informa que esses canais estão sendo restabelecidos gradativamente", disse o banco em nota, de acordo com o G1.

