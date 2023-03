CMG e Rossiyskaya Gazeta afirmam memorando de cooperação

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG), Shen Haixiong, e o CEO da Rossiyskaya Gazeta da Rússia, Negoitsa Pavel, assinaram um memorando de cooperação no dia 21 em Moscou.

CMG e Rossiyskaya Gazeta têm mantido uma boa cooperação há muito tempo. A fim de reforçar o intercâmbio e a cooperação midiática entre a China e a Rússia, as duas instituições estabelecerão um mecanismo regular de cooperação na troca de notícias, elaboração conjunta de periódicos, formação pessoal e no intercâmbio tecnológico.

Na cerimônia, Negoitsa Pavel, em nome da Rossiyskaya Gazeta, congratulou pelo quinto aniversário do estabelecimento do CMG.

