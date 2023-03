CMG e VGTRK firmam cooperação para desenvolvimento de materiais históricos de vídeo

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Durante a visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, à Rússia, o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e a All-Russian Television and Radio Company (VGTRK) assinaram nesta terça-feira (21) em Moscou, horário local, um memorando de cooperação que implementará profundamente o consenso alcançado pelos líderes dos dois países e promoverá a cooperação abrangente, multinível e multicampo.

Os dois lados concordaram em desenvolver e utilizar conjuntamente materiais históricos de vídeo.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, afirmou, em seu discurso, que espera que os dois lados desenvolvam e utilizem conjuntamente os conteúdos através de vantagens complementares e compartilhamento de recursos, de modo a aprofundar a compreensão mútua e amizade tradicional entre os dois povos.

Na ocasião, o presidente da VGTRK, Oleg Dobrodeev, disse que a VGTRK está disposta a realizar em conjunto com o CMG pesquisa, desenvolvimento, restauração, proteção e aplicação de tecnologia digital, para que mais pessoas possam conhecer e entender a história dos países, além de promover intercâmbios culturais e compreensão entre os dois povos.

