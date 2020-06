CNN Brasil publica matéria sobre “antifas violentos” e expõe ação deliberada para criminalizar manifestações

247 - A CNN Brasil destacou em sua home matéria sobre supostos antifascistas violentos em São Paulo. O grupo, denominado pela matéria simplesmente como “Antifas”, afirmou que “existe a necessidade da violência”.

A reportagem da CNN Brasil destaca trecho da entrevista com os integrantes do grupo: “o antifascismo, ele busca a superação do capitalismo. A gente busca a superação do capitalismo, a gente busca a superação do machismo, do sexismo, da lgbtfobia e do racismo. a gente entende que essas estruturas de opressão que existem na nossa sociedade elas são estruturas de opressões fundamentadas na lógica capitalista. A gente entende que pra superar essas opressões a gente precisa superar o capitalismo."

Sobre o uso da violência e segundo a reportagem da CNN, eles dizem: “sem dúvida. Existe a necessidade da violência. A gente vive num país em que a gente tem taxa de homicídios exorbitante, extrapolante, então, é necessário. A violência ela faz parte do ser humano, faz parte da sociedade capitalista, o estado é violento com a gente, a polícia é violenta e por que não se utilizar da violência também?”

Veja o Twitter de Cynara Menezes sobre o assunto:

quem acredita nisso? justo no dia em que o presidente disse que as manifestações são seu "grande problema"? https://t.co/FvAoRUTU4l — cynara menezes (@cynaramenezes) June 8, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.