Colômbia pagará milhões para remover hipopótamos de Pablo Escobar

247 - O governo da Colômbia está tentando se livrar de uma população de 70 hipopótamos que vivem soltos pelo país. Os animais pertenciam ao ex-traficante de drogas Pablo Escobar. Serão exportados para a Índia e o México. A exportação custará cerca de US$ 3,5 milhões, o equivalente a R$ 17 milhões.

Dez animais terão como destino ao Santuário de Ostok, que fica ao norte do México e 60 serão levados a uma instalação ainda sem nome na Índia, informou o jornal britânico The Guardian. "Toda a operação deve custar cerca de US$ 3,5 milhões", disse o proprietário do Santuário de Ostok, Ernesto Zazueta.

Nos anos 80, Pablo Escobar importou um macho e três fêmeas para sua coleção de animais silvestres. Após a sua morte, em 1993, autoridades realocaram algumas das espécies, mas não os hipopótamos.

