Com mais de 7 mil registros, nº de focos de queimadas no Amazonas em agosto é o maior dos últimos 22 anos

247 - O número de focos de queimadas registrados no Amazonas atingiu 10.234 este ano, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Do total, mais de 7,6 mil ocorreram em agosto, maior registro para esta época desde 1998, quando as estatísticas passaram a ser divulgados.

No primeiro semestre do ano, o estado já havia registrado um aumento de 51,7% na quantidade de focos de queimada, no comparativo com o mesmo período do ano passado.

De 1 até o dia 27 de agosto foram contabilizados 7.620 focos ativos de queimadas no Amazonas, 952 a mais que em 2019 (6.668).

De acordo com o monitoramento parcial do ano, o Amazonas, Pará e Mato Grosso concentram os maiores focos de queimadas no país.

